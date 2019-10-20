IP-телефония для офиса
Создать сеть IP-телефонии в офис не требует больших финансовых вложений, но при этом значительно снижаются затраты на телефонные разговоры. Подключите Облачную АТС. Связь внутри корпорации будет бесплатная.
АО "Тел.ком" предлагает купить многоканальный городской телефонный номер Нижнего Новгорода для вашего бизнеса.
Виртуальная облачная АТС, интеграция с Битрикс24 и АмоCRM, запись звонков, прямые городские телефонные номера.
Более 10 000 телефонных многоканальных номеров Нижнего Новгорода: обычные, бронзовые, серебряные, золотые. Подключение внешних телефонных многоканальных номеров 95 городов России.
ВАТС – бесплатная внутри-корпоративная связь, видео, чат, не зависит от места расположения офисов. Входящие звонки совершаются на один номер, а ответить могут любое количество сотрудников.
Подключить ip-телефонию в Нижнем Новгороде легко. Выберите номер и отправьте заявку. Заключите договор и оплатите счёт.
Выберите категорию номера, телефонный номер нужного вам города, выберите и добавьте выгодный для вас тариф.
Определите страну направления звонков, куда вы будете звонить больше всего и запланируйте объём звонков на месяц.
Для заключения договора на услуги связи. заполните реквизиты и отправьте нам через форму. Мы быстро свяжемся с вами.
Создать сеть IP-телефонии в офис не требует больших финансовых вложений, но при этом значительно снижаются затраты на телефонные разговоры. Подключите Облачную АТС. Связь внутри корпорации будет бесплатная.
Вы хотите снизить расходы на междугороднюю связь? У вас много звонков? Подключите выгодные тарифы на услуги связи.
Мы очень внимательно относимся к каждому пожеланию партнеров. Спасибо вам, что помогаете нам стать лучше!
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