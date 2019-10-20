Городской многоканальный виртуальный номер Нижнего Новгорода позволяет принимать любое количество входящих звонков и не привязан к адресу офиса. IP-телефония для бизнеса – это возможность совершать звонки по самым низким тарифам. IP-телефония от оператора TELCOM — это более 30 тысяч виртуальных телефонных номеров в 150 городах России.

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