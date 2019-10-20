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Проекты ТЕЛКОМ отличаются высокой технологичностью, экономической эффективностью для бизнеса.

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ТЕЛКОМ предоставляет телекоммуникационные услуги, многоканальные телефонные номера, междугородную и международную связь.

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Виртуальная АТС

Виртуальная
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бизнеса

Виртуальная АТС от компании TELCOM в Нижнем Новгороде, низкие тарифы на связь, бесплатный тестовый период.

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система

ТЕЛКОМ - Автоматизация бизнес-процессов, CRM-система для услуг и продаж, встроенная ip-телефония, аналитика, склад, HelpDesk.

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IP - ТЕЛЕФОНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

АО "Тел.ком" предлагает купить многоканальный городской телефонный номер Нижнего Новгорода для вашего бизнеса.

ТЕЛКОМ IP-телефония, виртуальная облачная АТС, CRM
УСЛУГИ IP-ТЕЛЕФОНИИ ОТ КОМПАНИИ TELCOM

IP-телефония для офиса
+многоканальный номер

Городской многоканальный виртуальный номер Нижнего Новгорода позволяет принимать любое количество входящих звонков и не привязан к адресу офиса. IP-телефония для бизнеса – это возможность совершать звонки по самым низким тарифам. IP-телефония от оператора TELCOM — это более 30 тысяч виртуальных телефонных номеров в 150 городах России.

  • Виртуальные, городские многоканальные телефонные номера.
  • Услуги междугородней и международной IP-телефонии.
  • Облачная виртуальная АТС, запись звонков, SIP-софтфон.
  • Облачная профессиональная CRM/ERP система для бизнеса.
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Продуктов для бизнеса

Многоканальный номер, ВАТС, CRM

Виртуальная облачная АТС, интеграция с Битрикс24 и АмоCRM, запись звонков, прямые городские телефонные номера.

Городские номера

  • Н.Новгород
  • Москва
  • Россия

Более 10 000 телефонных многоканальных номеров Нижнего Новгорода: обычные, бронзовые, серебряные, золотые. Подключение внешних телефонных многоканальных номеров 95 городов России.

Цена:990₽-55000₽

Виртуальная АТС

  • Запись
  • Автодозвон
  • Софтфон

ВАТС – бесплатная внутри-корпоративная связь, видео, чат, не зависит от места расположения офисов. Входящие звонки совершаются на один номер, а ответить могут любое количество сотрудников.

Цена:450₽-5000₽

CRM – система

  • Продажи
  • Проекты
  • HelpDesk

Облачная CRM-система. Весь функционал для бизнеса: базы клиентов, управление заказами и продажами, управление складом, аналитика и графики продаж, календарь событий, история сделок с контрагентами.

Цена:0₽-4950₽

Подключите виртуальную облачную АТС!

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Облачная IP-телефония

Подключить ip-телефонию в Нижнем Новгороде легко. Выберите номер и отправьте заявку. Заключите договор и оплатите счёт.

  • Выберите номер

    Многоканальный городской номер

    Выберите категорию номера, телефонный номер нужного вам города, выберите и добавьте выгодный для вас тариф.

    01.

  • Объём звонков

    Направление исходящих звонков

    Определите страну направления звонков, куда вы будете звонить больше всего и запланируйте объём звонков на месяц.

    02.

  • Заключите договор

    Заполните ваши реквизиты

    Для заключения договора на услуги связи. заполните реквизиты и отправьте нам через форму. Мы быстро свяжемся с вами.

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Telcom Voip

IP-телефония для офиса

Создать сеть IP-телефонии в офис не требует больших финансовых вложений, но при этом значительно снижаются затраты на телефонные разговоры. Подключите Облачную АТС. Связь внутри корпорации будет бесплатная.

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Низкие тарифы на связь

Вы хотите снизить расходы на междугороднюю связь? У вас много звонков? Подключите выгодные тарифы на услуги связи.

Тариф "Поминутный"
100%
Тариф "300"
85%
Тариф "600"
75%
Тариф "2500"
65%
ТАРИФЫ НА СВЯЗЬ: ПОМИНУТНЫЙ, 300, 600, 2500
Тарифы: 300, 600, 2500 минимальный гарантированный платёж (руб./мес). В стоимость тарифов включен НДС-20%. Тарификация исходящих звонков поминутная. Мы предлагаем гибкие тарифы на ip-телефонию, размер скидки зависит от количества минут на звонки. Подключаем несколько одновременных соединений с абонентом (конференц-связь), каждое соединение тарифицируется по отдельности.
Все тарифы
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Отзывы партнёров

Мы очень внимательно относимся к каждому пожеланию партнеров. Спасибо вам, что помогаете нам стать лучше!

Михаил Фридман – Авторадио
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АВТОРАДИО

"ТЕЛКОМ, вы очень хорошая компания, уже 10 лет как мы партнеры и можно сказать о вас только добрые слова! Грамотная команда специалистов, спасибо за сотрудничество! "

Сергей Погодин
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ХИМИНДУСТРИЯ

"TELCOM – это профессионализм сотрудников, ответственный и серьёзный, творческий подход к поставленным задачам, стремление к развитию и совершенствованию "

ПТО Атлант
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АТЛАНТ ПТО

"Желаем успехов и развития компании Телком (TELCOM). У нас с вами особые, долгосрочные отношения. Благодарим за своевременную техническую поддержку! "

ЛУИДОР автоцентр
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ЛУИДОР автоцентр

"Всем техническим специалистам компании TELCOM выражаем особую признательность за помощь в организации ip телефонии. Желаем стабильного развития, спасибо! "

ЛАД группа компаний
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ЛАД группа компаний

"Выражаем особую признательность компании TELCOM за стабильную и качественную работу с нашей Компанией. Все надежно, ip-телефония в ваших руках! "

КАРО фильм
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КАРО фильм

"Благодарим TELCOM за оказанные услуги, вы умеете делать классные вещи, у вас высокая квалификация! Тех. поддержке – Алексею отдельное спасибо! "

Ulmart
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ULMART группа компаний

"Спасибо TELCOM за красивые «золотые» телефонные номера в Нижнем Новгороде, хорошо запоминаются. Желаем успехов в сфере высоких технологий! "

Сергей Одегов BIMON
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BIMON Сергей Одегов

"Telcom CRM – профессиональный продукт, глобальный, правильный, клиент всегда хочет всё сразу и недорого, желаю успехов в сфере облачных технологий! "

Такси ВЕЗЁТ
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Такси ВЕЗЁТ

"Компании TELCOM желаем побольше клиентов! Благодарим за «красивые» телефонные номера и стабильную связь. Всё очень надёжно и качественно. "

L-PRO
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L-PRO

"Коллеги, благодарим за сотрудничество в сфере ip-телефонии, связь работает великолепно и стабильно! Всегда готовы взаимно оказать услуги. "

ЦЭК компания
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ЦЭК

"Всё работает нормально, претензий никаких нет! Желаем компании Телком быть лидером в сфере телеком — услуг. Очень доброжелательная компания. "

BEKKER STYLE
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BEKKER STYLE

"Telcom CRM идеально подходит для моего салона красоты, полная автоматизация, рекомендую всем, кто профессионально оказывает услуги в данной сфере. "

Елена М. Лондон
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Елена Михеева, Лондон

"Я безумно люблю путешествовать! Но я всегда остаюсь на связи с компанией. Telcom CRM+Софтфон стал для меня отличным решением, экономно и удобно. "

“EL VILLA” бьюти-эксперт
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"EL VILLA" бьюти-эксперт

"Мой бизнес в моём ноутбуке. Я всегда в пути: в Монте-Карло, на острове Тайвань, в Доминикане, я управляю всем своим бизнесом благодаря Облачной Telcom CRM. "

Мария Садовская
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Мария Садовская

"Виртуальная телефония Telcom – отличное решение, то что нужно! Долго искала, пробовала разные варианты, во всех нужно платить за каждую опцию, а здесь все включено. "

Expoline
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EXPOLINE

"Виртуальная АТС+CRM Telcom – это то, что нужно для типографии, полный учет, заказы и производство, очень удобно, всё в одном, удивительно низкая цена. "

  • Авторадио
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  • Такси Везёт
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